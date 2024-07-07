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Тренер «Локомотива» ответил на вопрос о возможном трансфере Джикии в команду

Тренер «Локомотива» Галактионов о трансфере Джикии: это вопрос переговоров

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном трансфере экс-капитана столичного «Спартака» Георгия Джикии, передает «РБ Спорт».

«Его уровень и качество игры не подвергаются сомнению. А дальше — это вопрос переговоров, условий, зарплаты и так далее», — сказал Галактионов.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте. Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2024/25 впервые сыграет в РПЛ.

Ранее стало известно, станет ли Джикия игроком подмосковных «Химок».

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