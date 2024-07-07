Выступление сборной Англии на Евро-2024 назвали везением

Бывший футболист московского «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что сборная Англии имеет шансы выиграть чемпионат Европы по футболу.

По его словам, прагматичный футбол Гарета Саутгейта, который не приносит удовольствие болельщикам «трех львов», приносит результат, и это главное.

«Игра команды вызывает вопросы, но пока и так сойдет. Англия должна доковылять до финала», — заявил Билялетдинов.

В матче 1/4 финала против сборной Швейцарии англичане одержали победу. Основное время завершилось со счетом 1:1. За Швейцарию мяч на 75-й минуте забил Брил Эмболо. Через 5 минут равновесие в счете восстановил Букайо Сака. В овертайме команды не смогли отличиться. В серии пенальти Англия победила со счетом 5:3.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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