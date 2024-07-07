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Тренер сборной Англии назвал великолепными своих игроков после матча со Швейцарией

Саутгейт похвалил игроков сборной Англии после матча со Швейцарией

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Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча 1/4 финала против сборной Швейцарии назвал своих игроков великолепными. Его слова приводит пресс-служба УЕФА.

«Я считаю, что игроки были великолепными. Это был наш лучший матч. Мы доставили соперникам множество проблем, действуя с мячом. Это очень хорошая команда: их было трудно прессинговать, они хорошо двигаются», — заявил Саутгейт.

Основное время завершилось со счетом 1:1. За Швейцарию мяч на 75-й минуте забил Брил Эмболо. Через 5 минут равновесие в счете восстановил Букайо Сака. В овертайме команды не смогли отличиться. В серии пенальти Англия победила со счетом 5:3.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии.

Ранее Роналд Куман пообещал выпить перед полуфиналом Евро-2024 с Англией.

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