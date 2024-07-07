Черчесов сделал ставку в матче Испания — Франция

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью«Матч ТВ» заявил, что Франция станет финалистом Евро-2024.

По его словам, команда под руководством Дидье Дешама сумеет обыграть Испанию в полуфинале.

«В полуфинале Испания — Франция я поставил на французов. В конце концов, у испанцев должен наступить небольшой спад в какой‑то момент», — заявил Черчесов.

5 июля французские футболисты в рамках четвертьфинала турнира переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

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