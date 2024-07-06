Определились полуфинальные пары Евро-2024

На Евро-2024 определились пары 1/2 финала.
Финальный поединок пройдет 14 июля.
Матч за третье место не предусмотрен.
Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии.
Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).
Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.
Ранее Криштиану Роналду обратился к болельщикам после вылета Португалии с Евро.