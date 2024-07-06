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Определились полуфинальные пары Евро-2024

На Евро-2024 определились пары полуфиналистов

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John Sibley/Reuters

На Евро-2024 определились пары 1/2 финала.

Финальный поединок пройдет 14 июля.

Матч за третье место не предусмотрен.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее Криштиану Роналду обратился к болельщикам после вылета Португалии с Евро.

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