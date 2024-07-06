Мама Рублева: не вижу ничего в том, что Андрей бил себя ракеткой

Мама российского теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко сказала, что не видит ничего особенного в эмоциях сына на Уимблдоне, передает Sport24.

«Не вижу ничего особенного в том, что Андрей бил себя ракеткой. Он проявлял эмоции — все могут проиграть. Понимаю, болельщики переживают и в недоумении. Но это спорт», — сказала Марьенко.

Рублев после проигранной подачи несколько раз ударил себя ракеткой по ходу матча на Уимблдоне.

Рублев проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7). На прошлом Уимблдоне Рублев дошел до четвертьфинала, что стало лучшим результатом россиянина на этом турнире в карьере.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее психолог объяснил агрессивное поведение Рублева на корте.