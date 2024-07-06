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Немецкая полиция остановила шествие турецких фанатов

Полиция Германии остановила шествие турецких фанатов из-за жестов

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Ebrahim Noroozi/AP

Полиция Берлина остановила шествие болельщиков сборной Турции перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против сборной Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба полиции в соцсетях.

«Во время фанатского шествия турецкие болельщики массово показывали националистический жест. Службы остановили его и попросили воздержаться от демонстрации этого знака», — говорится в сообщении.

При праздновании одного из голов в ворота Австрии футболист сборной Турции Мерих Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования УЕФА и последующей дисквалификации. Федерация футбола Турции уже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на принятое решение.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку на саммит ради матча сборной на Евро.

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