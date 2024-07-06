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«Динамо» предлагало Шунину провести прощальный матч

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: мы предлагали Шунину провести прощальный матч

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб предлагал бывшему голкиперу клуба Антону Шунину провести прощальный матч, передает «Спорт-Экспресс».

«Переговоры с Шуниным в процессе. Сейчас речь идет об академии. Мы предлагали сыграть ему прощальную игру. Видимо, он еще не готов принять решение о завершении карьеры», — сказал Пивоваров.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. Он дебютировал за бело-голубых в 2007 году и провел в составе команды 366 матчей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 125 из них, что является вторым результатом в истории клуба.

Вместе с бело-голубыми 37-летний голкипер трижды становился бронзовым призером чемпионата России, дважды выходил в финал национального кубка, а в 2017 году стал победителем первенства в Футбольной национальной лиге (ныне — Первой лиге).

Ранее вратарь «Динамо» отреагировал на уход Шунина из команды.

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