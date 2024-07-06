Загитова о своем ледовом шоу: буду делать его, как ребеночка

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о подготовке своего ледового шоу «Хранители времени», премьера которого пройдет в Казани в конце августа, передает РИА Новости.

«Я полностью занимаюсь всем сама. Конечно, у меня есть огромная команда, к которой я прислушиваюсь. Но хочется сделать что-то уникальное. Буду делать шоу, как ребеночка», — сказала Загитова.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитова рассказала, хочет ли она сняться в кино.