Олимпийский чемпион рассказал о главном сюрпризе сезона в КХЛ

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» заявил, что очень удивился разгромной победе магнитогорского «Металлурга» в финальной серии Кубка Гагарина над ярославским «Локомотивом» — со счетом 4-0.

«Если честно, такая уверенная победа меня очень удивила. Я не думал, что счет в серии будет 4-0. Любая команда могла победить — и Ярославль, и Магнитогорск. Счет 4-0 меня поразил, поскольку я думал, что в серии будет 6-7 матчей», — сказал Нестеров.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Нестеров принял участие в 59 матчах и набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач.

В Кубке Гагарина ЦСКА вылетел в первом раунде, уступив в серии со счетом 1-4 будущему финалисту плей-офф КХЛ — ярославскому «Локомотиву».

Ранее Нестеров рассказал о главном решении в своей хоккейной карьере.