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Олимпийский чемпион заявил о главном решении в своей хоккейной карьере

Капитан ЦСКА Нестеров заявил, что отец отправил его играть в защиту вместо атаки

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Алексей Куденко/РИА Новости

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» рассказал, как смог натренировать один из самых сильных бросков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и почему выбрал игру в защите, а не в атаке, несмотря на свою универсальность.

«В детстве тренеры не мешали, поэтому я и в нападении играл, и в защите, а когда пришло время выбирать, поставили в защиту. Я всю жизнь подключался к атакам, помогал нападающим, а иногда даже в нападении играл, поэтому такой навык получил с детства и сейчас им пользуюсь», — сказал Нестеров.

По словам капитана ЦСКА, важное решение о том, где ему играть — в атаке или в защите, — принял его отец.

«Если честно, не я сделал этот выбор, а мой отец. Когда смотрел хоккей, он сделал вывод, что в защите меньше народа, поэтому шансов пробиться в основной состав будет больше», — сказал Нестеров.

Ранее капитан ЦСКА заявил, что с удовольствием поедет на Олимпиаду, если Россию туда пустят.

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