Мбаппе оценил справедливость выхода Франции в полуфинал Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил справедливость выхода команды в полуфинал чемпионата Европы — 2024 при том факте, что на турнире французские футболисты еще ни разу не забили с игры. Его слова приводит издание L'Equipe.

«Справедливо ли то, что мы попали в полуфинал? Трудно ответить, потому что меня сейчас охватывает эйфория. Я не хочу врать: в раздевалке мы не обсуждали то, что все еще ни разу не забили с игры. Мы постараемся решить эту проблему, сохраняя такую же солидную оборону», — заявил Мбаппе.

5 июля французские футболисты в рамках четвертьфинала турнира переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

Ранее в 1/8 финала французы обыграли Бельгию (1:0) благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена, а на групповой стадии сыграли вничью с Нидерландами (0:0), обыграли Австрию (1:0) благодаря автоголу Максимилиана Вебера, а также разошлись миром с Польшей (1:1), где единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе. Такого на чемпионатах Европы ранее не случалось.

В полуфинале Франция сразится с Испанией, которая выбила страну-хозяйку — Германию.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее Мбаппе призвал не сравнивать его с Криштиану Роналду.