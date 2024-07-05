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Назван лучший футболист Евро-2024

Экс-игрок Кирьяков назвал футболиста сборной Испании Уильямса лучшим на ЧЕ-2024

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Wolfgang Rattay/Reuters

Полузащитник «Атлетика» из Бильбао, игрок национальной команды Испании Нико Уильямс является лучшим футболистом чемпионата Европы — 2024. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший нападающий немецкого «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков.

«Для меня абсолютный номер один этого Евро — это Нико Уильямс из сборной Испании. Он уверенно берет на себя игру, за счет его обыгрышей один в один испанцы создают опасные моменты и забивают голы. Видно, что игрок обладает очень серьезными индивидуальными качествами», — сказал Кирьяков.

В текущем розыгрыше Евро-2024 21-летний Уильямс провел четыре матча, в этих встречах он забил один мяч и отметился результативной передачей. В том числе он принял участие в четвертьфинале, где испанцы обыграли хозяев турнира сборную Германии со счетом 2:1. В этой игре у «красной фурии» забили Дани Ольмо и Микель Мерино, голом в составе сборной Германии отметился Флориан Вирц. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча. В полуфинале испанцы встретятся с победителем пары ПортугалияФранция.

Ранее легенда сборной Германии Кроос завершил карьеру.

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