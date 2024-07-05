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«Могу посочувствовать»: Валуев о российских атлетах, которые едут на Олимпиаду

Валуев заявил, что сочувствует российским атлетам, которые едут на Олимпиаду

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State Duma Russia/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Российской Федерации Николай Валуев ответил на слова главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, который заявил, что спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры — 2024 без флага и гимна, предатели. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не поддерживаю идею ехать на эти Игры. Ну а тем, кто поедет, могу посочувствовать. Восприятие их поездки среди россиян будет в контексте слов Кремлева. Пусть потом не обижаются», — сказал Валуев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Татьяна Тарасова возмутилась из-за слов Кремлева про спортсменов-предателей.

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