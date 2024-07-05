Матч Медведева на Уимблдоне был остановлен

Матч третьего круга Уимблдона между российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом был остановлен из-за дождя, начавшегося в Лондоне.

На момент остановки Медведев и Штруфф сыграли уже три сета: первые две партии остались за Медведевым — 6:1, 6:3, третью взял Штруфф — 6:4. В четвертой партии теннисисты сыграли два сета, счет равный 1:1.

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В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Медведев на Олимпиаду поедет.

Ранее Дарья Касаткина вылетела с Уимблдона.