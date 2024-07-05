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Олимпийская чемпионка высказалась о возобновлении карьеры Трусовой

Экс-фигуристка Бестемьянова: простой мог сказаться на форме и технике Трусовой

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Владимир Песня/РИА Новости

Знаменитая в прошлом отечественная фигуристка, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о возобновлении карьеры 20-летней Александры Трусовой.

«Просто хочется пожелать Саше удачи. Но на мой взгляд возвращение Трусовой никак не повлияет на уровень конкуренции и мастерства на российских стартах, потому что он и так очень высок. Как с Сашей, так и без нее», — цитирует Бестемьянову Legalbet.

В то же время специалист уверена, что отсутствие официальных выступлений могло повлиять на форму и технику фигуристки, ранее исполнявшей пять четверных прыжков.

О принятом решении Трусовой возобновить карьеру сообщил ее агент Алексей Николаев. Спортсменка не выступала с этапа российской серии Гран-при, состоявшегося в 2022 году, но несколько раз с тех пор выходила на лед в различных шоу.

Ее главным карьерным достижением является серебряная медаль в одиночном катании на Олимпийских играх – 2022, где она уступила только своей соотечественнице Анне Щербаковой. Также Трусова является бронзовым призером чемпионата мира и серебряным и бронзовым призером европейского первенства.

Ранее Яна Рудковская рассказала о тренировках Трусовой в академии Плющенко.

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