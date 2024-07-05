Дзюбу назвали токсичным человеком

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему российский нападающий Артем Дзюба, который находится в статусе свободного агента, еще не нашел новую команду. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Дзюба до сих пор остается без команды, потому что в российских клубах все знают о его сложном характере. Это токсичный игрок. Его приход может создать больше проблем, чем пользы. Поэтому никто не хочет его брать», — заявил специалист.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

Ранее в «Динамо» заявили, что не делали бы ставку на Дзюбу.