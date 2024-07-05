Экс-тренер «Спартака» объяснил, что решит исход матча Испания — Германия на ЧЕ

В матче четвертьфинала чемпионата Европы по футболу — 2024 между сборными Испании и Германии все будут решать мелкие детали, и любая ошибка может стать определяющей. Такое мнение в комментарии ODDS.ru выразил испанский специалист, бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо.

«Нельзя исключать, что победитель не будет выявлен в основное время. А вот серии пенальти, думаю, не будет. Не считаю здесь фаворитом Испанию. Это будет матч, который будет определяться мелкими деталями. Любая ошибка на вес золота», — считает эксперт.

Рианчо подчеркнул, что хотя сборная Испании и демонстрирует на текущем первенстве свою лучшую игру, она не сильнее немецкой команды. Он указал на то, что обе сборные обладают тактической дисциплиной, что позволяет ожидать напряженного матча.

Встреча сборных Испании и Германии состоится в пятницу, 5 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени. На предыдущей стадии турнира испанцы разгромили команду Грузии 4:1, а немцы взяли верх над Данией — 2:0.

Ранее УЕФА оштрафовал и условно дисквалифицировал Беллингема за жест у паха.