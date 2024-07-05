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Месси обвинил США в тяжелой победе над Эквадором на Кубке Америки

Месси пожаловался на тяжелые поля в США после победы над Эквадором

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Panoramic/Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Месси после победы над сборной Эквадора в 1/4 финала Кубка Америки, проходящем в США, заявил, что испытывает трудности с игрой на американских газонах.

«Мы знали, что нас ждет трудный и напряженный матч. Все произошло, как мы и ожидали. Поля здесь не позволяют играть так быстро, как хочется. Это всегда облегчает задачу защитникам», — заявил Месси в интервью пресс-службе своей сборной.

В четвертьфинальном матча команда под руководством Лионеля Скалони оказалась сильнее национальной команды Эквадора. Встреча прошла в Хьюстоне на арене НРГ в присутствии 69 456 человек и завершилась победой действующих чемпионов мира в серии одиннадцатиметровых ударов.

Счет в матче на 35-й минуте открыл нападающий миланского «Интера» Лисандро Мартинес, отличившийся с передачи полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Маккалистера. На 92-й минуте полузащитник «Юниона» Кевин Родригес восстановил равенство на табло, ему ассистировал полузащитник «Ракува» Джон Йебоа.

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