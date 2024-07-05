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Месси провел третий матч без голов на Кубке Америки

Лионель Месси набрал лишь одно очко по системе гол+пас на Кубке Америки — 2024

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий сборной Аргентины Месси провел третий матч без голов на Кубке Америки.

Всего в трех матчах турнира 37-летний форвард набрал лишь одно очко по системе гол+пас. На его счету голевая передача на нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в матче группового этапа против сборной Канады.

В четвертьфинальном матча команда под руководством Лионеля Скалони оказалась сильнее национальной команды Эквадора. Встреча прошла в Хьюстоне на арене НРГ в присутствии 69 456 человек и завершилась победой действующих чемпионов мира в серии одиннадцатиметровых ударов.

Счет в матче на 35-й минуте открыл нападающий миланского «Интера» Лисандро Мартинес, отличившийся с передачи полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Маккалистера. На 92-й минуте полузащитник «Юниона» Кевин Родригес восстановил равенство на табло, ему ассистировал полузащитник «Ракува» Джон Йебоа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сообщалось, что промах Месси не помешал Аргентине выйти в полуфинал Кубка Америки.

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