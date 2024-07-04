В Федерации футбола Турции отреагировали на новость о дисквалификации Демирала за жест

В Федерации футбола Турции (TFF) опровергли в соцсетях слухи о дисквалификации защитника Мериха Демирала на два матча Евро-2024 за скандальный жест во время матча 1/8 финала против Австрии.

«Новости не отражают действительности. У нас есть время на защиту до завтрашнего утра», — заявили в TFF.

При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования УЕФА.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее немецкий политик обвинил в фашизме нападающего сборной Турции Демирала.