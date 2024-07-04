Экс-игрок «Ливерпуля» устроил драку в Лондоне

Экс-футболист английского «Ливерпуля» Энди Кэрролл принял участие в драке в Лондоне, передает The Sun.

Кэролл поссорился с мужчиной, после чего они начали драку. В результате потасовки на Кэрроле порвали рубашку.

Инцидент произошел после семейного ужина в ресторане. Мужчина, дравшийся с Кэрролом, скрылся, когда к месту инцидента подбежали охранники.

Кэррол выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2013 год. С 2010 по 2012 год футболист выступал за Англию.

Ранее в конце матча 11-го тура Второй лиги Дивизиона В1 футболисты ставропольского «Динамо» и махачкалинского «Динамо-2» устроили массовую потасовку.

На 87-й минуте поединка футболист ставропольцев жестко сыграл в подкате против соперника, за что получил от него удар головой в лицо. После этого началась драка. В ней участвовали футболисты, которые находились на поле, запасные игроки, а также представители тренерских штабов

Ранее полиция Германии арестовала фанатов сборных Сербии и Англии.