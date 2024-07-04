Валуев об Олимпиаде: нет смысла обсуждать их крыс, мигрантов, мусор и русофобию

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы России Николай Валуев заявил, что его не интересуют Олимпийские игры, передает «Спорт-Экспресс».

«Меня эти Игры уже не интересуют. Они пройдут без нас. Нет смысла обсуждать их крыс, мигрантов, мусор и русофобию. Мы идем дальше», — сказал Валуев.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут должны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МОК выступил с заявлением о возможной отмене Олимпиады.