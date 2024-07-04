Тренер Бондаренко: у России не будет проблем с Замбией

Российский футбольный тренер Виктор Бондаренко считает, что сборная России не испытает проблем в товарищеском матче с Замбией, передает «Чемпионат».

«Звезд в команде у них нет. Они появляются позже, когда уже вдоволь наиграются и становятся лидерами. Сейчас у них талантливая молодежь, но нужно обыграться», — сказал Бондаренко.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее сборная Испании по футболу повторила рекорд России.