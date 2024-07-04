Бывший немецкий голкипер назвал сборную Испании командой детей

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро против Испании, назвав испанцев командой детей, передает Goal.

«Мы видели хорошие результаты сборной Испании, показанные на групповом этапе. По технике они, возможно, лучше нас. Но они маленького роста и неопытны. Это команда детей», — сказал Леманн.

Германия сыграет с Испанией 5 июля.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее определились все пары 1/4 финала Евро-2024.