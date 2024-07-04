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Капитан ЦСКА: если Россию пустят на Олимпиаду, то с удовольствием поедем

Капитан ЦСКА Нестеров высоко оценил потенциал сборной России на Играх-2026

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газетой.Ru» заявил, что с удовольствием поедет на Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо, если сборную России допустят до международных соревнований.

«Всегда приятно в конце сезона поехать поиграть за сборную и завоевать медали — лучше, конечно, золото. Если нас пустят на Олимпиаду, то с удовольствием поедем. Конечно, у меня есть надежда принять участие в Олимпиаде-2026», — сказал Нестеров.

Капитан ЦСКА высоко оценил шансы сборной России завоевать золотые олимпийские медали в 2026 году в случае допуска на Игры.

«Шансы у нас очень высокие, а учитывая, что НХЛ отпускает на Олимпиаду своих игроков, то потенциал будет огромным», — сказал Нестеров.

Помимо двух медалей Олимпийских игр, Нестеров завоевал в составе сборной России бронзу чемпионата мира — 2019. Также он трижды побеждал в Кубке Гагарина в составе ЦСКА.

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