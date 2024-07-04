В МИД ФРГ вызвали посла Турции из-за скандала с националистическим празднованием гола

Посол Турции в Германии был вызван в Берлин из-за празднования гола турецкого футболиста Мериха Демираля во время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Австрии. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Германии.

При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования УЕФА.

3 июля МИД Турции вручил ноту протеста послу Германии Юргену Шульцу из-за слов министра внутренних дел страны Нэнси Фезер, которая заявила о недопустимости использования спорта для демонстрации политических намерений или заявлений.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее обвиненный в национализме турецкий нападающий сделал новое политическое заявление.