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Стало известно, одобрил ли Овечкин изменения в «Вашингтоне»

ESPN: Овечкин одобрил изменения в составе «Вашингтона»

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Seth Wenig/AP

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одобрил изменения в составе команды в межсезонье. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, россиянин отправил генеральному менеджеру команды Брайану Маклеллану смайл с большим пальцем вверх после подписания нападающего Пьер-Люка Дюбуа. Также клуб заключил контракты с защитниками Мэттом Роем и Джейкобом Чикраном.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее новичок «Вашингтона» восхитился Овечкиным.

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