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Месси рискует пропустить четвертьфинал Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Месси может пропустить 1/4 финала Кубка Америки

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Agustin Marcarian/Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони допустил, что нападающий и капитан команды Лионель Месси, который восстанавливался после травмы приводящей мышцы бедра, может пропустить четвертьфинал Кубка Америки. Его слова приводит ESPN.

«После разговора с Лионелем мы примем решение. Я еще не говорил с ним, поэтому мы не знаем, сыграет ли он», — заявил специалист.

Аргентина в четвертьфинале Кубка Америки сыграет против национальной команды Эквадора. Поединок состоится 5 июля. При этом тренировку перед предстоящим поединком Месси провел.

Месси получил повреждение в результате столкновения с полузащитником сборной Чили Габриэлем Суасо в матче второго тура группового этапа Кубка Америки. Сообщалось, что, несмотря на полученное повреждение, футболист сможет сыграть в матче третьего тура против национальной команды Перу, однако форвард остался в запасе и на поле не появился.

Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места в группе, набрав девять очков в трех поединках.

Ранее Месси не вошел в состав сборной Аргентины на Олимпиаду в Париже.

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