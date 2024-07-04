Российский теннисист впервые прокомментировал отказ от Олимпиады

Российский теннисист Карен Хачанов впервые прокомментировал свое решение отказаться от поездки на летние Олимпийские игры — 2024 в Париж и признался, что у него есть несколько причин для этого отказа. Его слова приводит Ubitennis.

«Вот почему в этом году я должен принять это трудное решение. Иначе пришлось бы переходить с травяного покрытия на грунт ради одного события, а затем сразу на хард без какой-либо подготовки. Я просто чувствую, что это будет слишком тяжело для моего тела. У меня до сих пор есть отголоски прошлогодней травмы», — заявил Хачанов.

От приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры отказались также Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

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