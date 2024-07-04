«Талант не аннулировали»: олимпийская чемпионка о дисквалификации Валиевой

Олимпийская чемпионка в парном катании 2002 года Елена Бережная вспомнила, как отреагировала на решение на четыре года дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за нарушения антидопинговых правил. Ее слова приводит издание «Спорт день за днем».

«Для меня ясно, что Камила уже везде выступила, все показала. Мы увидели ее прекрасные возможности, радовались за нее, и круче ее выступлений четырех последних лет мало что может быть. Да, ее результаты аннулировали, но не аннулировали ни наши впечатления, ни ее талант. Это дисквалифицировать невозможно», — заявила Бережная.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева пошутила над своей тренировкой по боксу.