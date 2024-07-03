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Миранчук попрощался с «Локомотивом»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук попрощался с «Локомотивом»

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РИА Новости

Вадим Шпинев, агент бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что его клиент попрощался с игроками «железнодорожников».

«Антон сегодня приезжал на базу, опрощался со всеми. Все нормально», — заявил Шпинев.

Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» истек 30 июня 2024 года и не был продлен. Теперь игрок может бесплатно присоединиться к другому клубу.

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл в 38 матчах в составе «железнодорожников» и отличился восемью голами и семью результативными передачами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал имя фаворита Евро-2024.

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