Миранчук попрощался с «Локомотивом»

Вадим Шпинев, агент бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что его клиент попрощался с игроками «железнодорожников».

«Антон сегодня приезжал на базу, опрощался со всеми. Все нормально», — заявил Шпинев.

Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» истек 30 июня 2024 года и не был продлен. Теперь игрок может бесплатно присоединиться к другому клубу.

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл в 38 матчах в составе «железнодорожников» и отличился восемью голами и семью результативными передачами.

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