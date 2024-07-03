Джокович признался, что хотел бы выучить русский язык

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил о желании приобщиться к изучению русского языка. Его слова приводит b92.

«Я бы хотел выучить русский язык. Надеюсь, что на это уйдет не слишком много времени, учитывая общие корни наших языков. Я этого очень хочу», — заявил Джокович после игры в первом круге Уимблдона-2024.

4 июня Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за полученной травмы колена. В четвертьфинале серб должен был сыграть с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соответственно, Рууд автоматически вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Джокович — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он в текущем сезоне пытался защитить свой титул. Из-за того, что он был вынужден сняться, Джокович потерял статус первой ракетки мира и уступил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.

Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова отказалась от приглашения МОК на Олимпиаду-2024.