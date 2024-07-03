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«Динамо» предложит Канье Уэсту болеть за их клуб

«Динамо» собирается подарить Канье Уэсту футболку и предложить болеть за клуб

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Michael Wyke/AP

Коммерческий директор московского «Динамо» Дмитрий Манкин в интервью Sport24 заявил, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст может получить клубную футболку, если решит провести концерт 6 сентября на «ВТБ Арене».

По его словам, Канье Уэст должен определиться, за какую российскую команду болеть.

«Нам было бы приятно пообщаться с Канье и вручить ему динамовскую футболку. Он должен определиться, кого поддерживать. А выбор здесь очевиден: самый модный клуб России — это «Динамо», — заявил Манкин.

Напомним, в конце июня Канье Уэст прилетел в Москву на день рождения дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского, после чего начали появляться слухи о его концерте в столице России, запланированном на сентябрь, а фанаты караулили его у отеля.

Ранее немецкий политик обвинил в фашизме нападающего сборной Турции Демирала.

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