В турецком МИД обвинили Германию в ксенофобской реакции на празднование гола Демирала

Министерство иностранных дел Турции на своем официальном сайте опубликовало заявление в ответ на реакцию немецких властей в адрес нападающего Мериха Демирала после игры 1/8 финала Евро-2024 против Австрии.

При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования УЕФА.

«Реакция властей Германии может быть расценена как ксенофобская. Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа празднования гола, которое не запрещено местным законодательством», — заявили в МИД.

Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее обвиненный в национализме турецкий нападающий сделал новое политическое заявление.