Экс-тренер сборной России объяснил, что может помешать Голландии победить Турцию

Сборная Нидерландов превосходит по мастерству национальную команду Турции, но в их очном противостоянии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу желание турецких футболистов во что бы то ни стало победить может сыграть решающую роль. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Есть резон держать кулачки за голландцев, потому что они действительно хорошо проявили себя и дают нам основания говорить, что и в обороне командные действия хороши, и атакующий потенциал очень велик.

Но вчерашний матч Турции может это все опровергнуть. Уж очень много страсти, огня было в этой игре, и, наверное, турки одержали заслуженную победу. Футбольные мерки в этом матче никак нельзя назвать главенствующими. Победа была достигнута сердцем, душой, большим объемом двигательной деятельности. Все, что турки могли, они нам показали. При этом нельзя было сказать, что у них в каком-то футбольном аспекте было преимущество. Но в футбол выигрывают и те, кто очень хотят. Эта команда показала нам, как хотела выиграть.

И игровые умения команды и отдельных игроков сборной Нидерландов могут отойти на второй план. Либо их мастерство повалит набекрень желающих добиваться результата турок, либо оно окажется главным фактором для победы», — сказал Игнатьев.

Матч между сборными Нидерландов и Турции состоится в субботу, 6 июля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Игнатьев назвал Швейцарию фаворитом в матче ЧЕ против Англии.