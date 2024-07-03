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Суперкомпьютер предсказал победителя Евро-2024

Суперкомпьютер Opta назвал Германию победителем Евро-2024

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REUTERS/Wolfgang Rattay

Суперкомпьютер Opta рассчитал, что сборная Германии имеет наибольшие шансы стать победителем Евро-2024.

По произведенным расчетам, шансы команды под руководством Юлиана Нагельсманна выиграть континентальное первенство составляют 20%. Следом за ней в рейтинге расположилась сборная Испании, у которой по мнению суперкомпьютера 19,2% шанса стать победителем турнира.

Сборные Германии и Испании встретятся между собой на стадии четвертьфинала чемпионата Европы. Игра состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На групповом этапе Испания одержала три победы в трех матчах — над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0). На стадии 1/8 финала испанские футболисты уверенно обыграли соперников из Грузии — 4:1.

Германия на групповом этапе одержала победы над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а также сыграла вничью со Швейцарией (1:1). В первом матче плей-офф страна-хозяйка турнира одолела Данию — 2:0.

Ранее в Госдуме назвали причину скандалов на Евро-2024.

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