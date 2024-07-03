В Госдуме назвали причину скандалов на Евро-2024

Обсуждение скандальных событий на чемпионате Европы по футболу — 2024 в Германии во многом связано с тем, что им уделяют пристальное внимание журналисты. Об этом в комментарии Legalbet заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Думаю, вопрос того, почему на чемпионате Европы в Германии практически каждый день возникают различные скандалы, нужно задавать журналистам, которые работают на Евро. Если бы об этом никто не рассказывал, то это никто и нигде бы не выискивал», — считает Журова.

Парламентарий допустила, что каждый подобный турнир проходит с инцидентами, но о них говорят меньше, чем о футболе. Журова подчеркнула, что именно представители СМИ формируют информационное поле, а затем идет обсуждение тех или иных новостей. Она призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделать выводы.

«Я уверена, что УЕФА и ФИФА сделают выводы насчет всех этих скандалов. В таких организациях точно не будут довольны сложившимися обстоятельствами. Им тоже не хочется, чтобы околофутбольным темам внимания уделялось больше, чем самим матчам», — заключила депутат.

Ранее тренер Игнатьев назвал матч Испании и Германии встречей потенциальных чемпионов Евро-2024.