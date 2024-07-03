Стало известно место проведения финала ЧМ-2030

Финал чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации источника, арена мадридского «Реала» станет хозяйкой финала мундиаля по решению Международной федерации футбола, данный вопрос считается практически решенным.

До 31 июля Королевская федерация футбола Испании должна будет предоставить в ФИФА окончательный список городов-претендентов на проведение матчей турнира, пока в шорт-лист входят 12-13 городов и арен.

Чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет сразу в шести странах — Аргентине, Уругвае, Парагвае, Испании, Португалии и Марокко. Действующими чемпионами мира являются футболисты сборной Аргентины, которые в финале ЧМ-2022 в серии пенальти переиграли национальную сборную Франции.

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига может стать закрытой по аналогии с НХЛ и НБА.