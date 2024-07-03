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«Как-то не по-мужски»: агент заявил, что Роналду хочет быть в центре внимания

Агент Барбоза о слезах Роналду: он хочет, чтобы о нем говорили, писали

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Heiko Becker/Reuters

Агент Паулу Барбоза объяснил, почему нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду позволил себе эмоции в виде слез после незабитого пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Но в данном случае, мне кажется, Роналду хотел еще, чтобы и все камеры его запечатлели, чтобы ему выразили сочувствие. Не знаю. Это как-то не по-мужски. Ну да, не забил пенальти. Но остальные же не плачут, когда не реализовывают 11-метровые! Почему только Криштиану дает волю эмоциям таким образом? Повторюсь, просто Роналду хочет, чтобы о нем говорили, писали», — заявил он.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. После того, как Ян Облак вытащил его удар, футболист не сдержал слез.

Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.

Ранее действия Би-би-си назвали позором из-за оскорбления Криштиану Роналду.

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