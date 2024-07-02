Турция обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Турции в матче 1/8 финала Евро-2024 обыграла Австрию.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На первой минуте матча счет открыл турок Мерих Демирал. На 59-й минуте Демирал удвоил преимущество своей команды. На 66-й минуте матча Михаэль Грегорич сократил отставание австрийской сборной в счете.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В 1/4 финала Турция сыграет с Нидерландами. Встреча состоится 6 июля.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Нидерланды обыграли Румынию и вышли в 1/4 финала Евро-2024.