Переход Любушкина в «Даллас» назвали странным

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» рассказал о переходе защитника Ильи Любушкина на рынке свободных агентов Национальной хоккейной лиги из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Даллас Старз».

«За Любушкина я очень рад. Он классный плей-офф провел на самом деле в «Торонто». И мне кажется, из линии обороны «Торонто» к нему вообще минимум вопросов. И то, что он идет в «Даллас» на самые большие деньги в своей карьере, это хорошо. Конечно, вот эта рокировка Танева на Любушкина для «Далласа» выглядит немножечко странно, но ладно, пожалуйста, за Любушкина я в любом случае рад, он 100% заслужил», — отметил Майков.

Любушкин начал прошлый сезон в составе «Анахайм Дакс», но, проведя 55 матчей и набрав 4 (0+4) очка, был обменян на дедлайне, в «Торонто Мэйпл Лифс». За «кленовых листьев» он набрал те же 4 (0+4) балла в 19 встречах чемпионата, а также 3 (0+3) очка в семи встречах плей-офф. В качестве свободного агента он заключил договор с «Даллас Старз». Любушкин подписал двухлетний договор с окладом в $3,25 млн.

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