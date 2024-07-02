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Названа причина перехода Задорова в «Бостон»

Комментатор Майков: Задоров хотел максимальную выгоду для себя

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Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков рассказал «Газете.Ru» о переходе российского защитника Никиты Задорова в «Бостон Брюинз» в первый день работы рынка свободных агентов.

«Человек получил, что хотел. Он хотел денег и хотел желательно контракт подольше. В итоге, что ему «Бостон» дал шесть лет, это прям вау, это круто. По деньгам он не сильно выиграл. Я думаю, ему бы и «Ванкувер» готов был дать $5 млн, если бы они чуть-чуть поторговались. Но «Ванкувер» вряд ли дал бы ему шесть лет. Поэтому Задоров хотел максимальную выгоду для себя, он ее получил. Ну и в принципе «Бостон» — хороший, отличный даже вариант для Задорова, по крайней мере под их стиль он, как мне кажется, подходит на вторую, третью пару. Отличный вариант», — считает Майков.

Задоров в прошлом сезоне выступал за «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс», куда был обменян по ходу регулярного чемпионата. В плей-офф российский защитник был одним из лучших защитников «косаток», отметившись 8 (4+4) очками в 13 проведенных встречах. Перед открытием рынка Задоров отклонил предложение «Кэнакс» и заключил шестилетний контракт с «Бостоном» с зарплатой $5 млн в год.

Ранее Сергей Бобровский высказался о решении IIHF не включать россиян в статью о Кубке Стэнли.

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