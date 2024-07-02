Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо: от Бразилии и Колумбии жду яркий футбол

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо заявил, что ждет много голевых моментов в матче Кубка Америки между сборными Бразилии и Колумбии, передает ODDS.ru.

«Тяжело предугадать результат матча. От Бразилии и Колумбии жду яркий, красивый футбол с обилием голевых моментов», — сказал Жоаозиньо.

Встреча 3 тура группового этапа Кубка Америки между Бразилией и Колумбией состоится 3 июля. Команды выйдут на поле в 4.00 по московскому времени.

Перед последним туром в группе D первое место занимает Колумбия, набрав 6 очков. На второй строчке идет Бразилия, имея в активе четыре балла. На третьем месте идет Коста-Рика, набрав одно очко. Замыкает квартет Парагвай, который не имеет в своем активе набранных баллов.

Действующим победителем Кубка Америки является Аргентина, которая одолела в финале Бразилию со счетом 1:0. Тот турнир состоялся в 2021 году.

Ранее судья отказался пожать руку капитану сборной США на Кубке Америки.