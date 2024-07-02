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Гладилин о Роналду: богатые тоже плачут

Тренер Гладилин назвал Роналду настоящим спортсменом

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REUTERS/Lee Smith

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Словении продемонстрировал, что является настоящим спортсменом, неравнодушным к результату своей команды. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Всю игру преимущество было на стороне Португалии. Если бы Роналду забил пенальти в основное время, они бы выиграли без нервотрепки. А словенцы играли на результат, который они и планировали — ничейный вариант и пенальти было для них идеалом. Моментов у них было очень мало, португальцы полностью доминировали. Они сильнае, и судьба от них и от Роналду не отвернулась.

Роналду показали после незабитого пенальти, он плакал – и не на камеру, а на самом деле был расстроен. Он настоящий спортсмен, в свои 39 лет находится в прекрасной форме. Но и богатые тоже плачут — как в сериале. Ему уже ничего не надо, в футболе он всего добился. Но ему нужен результат, чтобы оставить после себя след. Посмотрим, как будет дальше, судьба дала ему еще один шанс», — заметил Гладилин.

Матч между сборными Португалии и Словении завершился победой португальцев в серии пенальти 3:0. При этом в основное и дополнительное время мячей забито не было, а Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Голкипер португальской команды Диогу Кошта в послематчевой серии отразил три удара подряд.

Ранее экс-футболист Деменко заявил, что Португалии повезло в матче со Словенией.

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