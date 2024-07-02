Гимнастка Крамаренко об Играх БРИКС: самый сложный старт в моей карьере

Российская гимнастка Лала Крамаренко призналась, что Игры БРИКС стали самым сложным стартом в ее карьере, передает «Матч ТВ».

«Сейчас уже немного отошла, отдыхаю, залечиваю травмы. Я, наверное, скажу, что Игры БРИКС и этот период — самый сложный момент в моей карьере», — сказала Крамаренко.

Крамаренко стала победительницей Игр БРИКС в личном многоборье.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

1 января 2024 года запрет на участие в турнирах под эгидой FIG был снят, однако глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что не разрешит спортсменкам состязаться без национальных атрибутов.

Ранее Россия выиграла медальный зачет Игр БРИКС.