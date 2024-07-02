Футбольный агент назвал Роналду посмешищем

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» раскритиковал португальца Криштиану Роналду за игру в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении.

«Мне было жалко вчера Бруну Фернандеша и Бернарду Силву. Что бы они ни делали, они дают ему пас — и это посмешище все потеряло», — сказал Гурцкая.

Также Гурцкая отметил, что португальцам надо оставить Пепе и Роналду на скамейке запасных, чтобы пройти Францию в 1/4 финала Евро.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении в рамках 1/8 финала турнира. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее фанаты посмеялись над Роналду с помощью футболки Месси.