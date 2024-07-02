Масалитин: у Роналду железные «фаберже»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продемонстрировал лидерские качества, когда решился бить пенальти в серии послематчевых 11-метровых в игре 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Словении — при том что ранее не забил пенальти в основное время. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Как бы ты себя ни берег, все-таки годы берут свое. В более молодом возрасте в полумоментах, которые были «на втором этаже», он бы выпрыгивал на полкорпуса. А сейчас этого нет. Незабитый пенальти — вообще его личная трагедия. Каждый незабитый мяч сильно бьет по психологии. Но надо отдать ему должное: все-таки у него железные «фаберже». После таких передряг пошел бить пенальти в ответственный момент — вот что значит лидер. А дрогнул бы, не пошел бы, и неизвестно, как бы сложилась серия.

Но и вратарь потащил, три из трех отразил. Да и в концовке дополнительного времени, когда Пепе ошибся, и Шешко вывалился один на один, вратарь тоже спас. Так что в этой игре лучшим, конечно, был вратарь. Я давно таких матчей не видел, чтобы голкипер тащил как мог. Он очень ярко себя проявил и затащил сборную в следующий раунд», — констатировал Масалитин.

Матч между сборными Португалии и Словении завершился победой португальцев в серии пенальти 3:0. При этом в основное и дополнительное время мячей забито не было, а Роналду не реализовал пенальти. Голкипер португальской команды Диогу Кошта в послематчевой серии отразил три удара подряд.

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