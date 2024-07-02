Стало известно, почему Овечкин не сыграет за футбольное «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет за футбольную команду в Братском Кубке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы объявили тех ветеранов и знаменитостей, которые примут участие. Мы понимаем, что этот турнир имеет важное значение для подготовки. Мы готовимся серьезно. Участие звезд будет ограничено. Это будут бывшие профессиональные футболисты. Александр, если сможет, придет на наши игры», — сказал Пивоваров.

Братский Кубок состоится в Москве с 3 по 7 июля. Вместе с «Динамо» сыграют российский ЦСКА и сербские «Партизан» и ОФК.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкину простили лишний вес во время отпуска.