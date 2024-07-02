Бывшая Кокорина сфотографировалась в обтягивающем топе, обнажив живот

Дарья Валитова, бывшая гражданская жена российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила новую фотографию.

Валитова позирует в брюках и коротком топе, который обнажает живот и плечи.

Кокорин и Валитова познакомились в 2013 году. На тот момент форвард выступал за московское «Динамо» и был в отношениях. Позднее Валитова в честь футболиста набила себе на правой руке тату «К9» (фамилия и игровой номер нападающего).

В 2017 году у пары родился сын Майкл. Молодые родители создали своему ребенку отдельный аккаунт в социальных сетях, где публиковали фото и видео с малышом.

В 2018 году Кокорин попал в тюрьму. Он стал фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Нападающий в одном из заведений столицы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму, и получил реальный срок. В сентябре 2019 года он вышел по УДО.

В конце 2021 года Валитова сообщила о расставании с футболистом.

Ранее американская ринг-герл опубликовала фото в белье.